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SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SoftwareONE von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftwareONE
9.43 EUR 0.01 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,630 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 8,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,95 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,05 Prozent eingebüßt.

SoftwareONE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF gelistet. Der SoftwareONE-Börsengang fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SoftwareONE-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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