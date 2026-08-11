SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SoftwareONE gewesen.
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Die SoftwareONE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 23,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,329 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 8,99 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,92 CHF wert. Damit wäre die Investition um 61,08 Prozent gesunken.
SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Papiere an der Börse SWX war der 25.10.2019. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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