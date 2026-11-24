SoftwareONE-Performance

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,89 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.124,859 SoftwareONE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.437,57 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 23.11.2026 auf 8,39 CHF belief. Mit einer Performance von -5,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von SoftwareONE betrug jüngst 1,79 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SoftwareONE-Aktie lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net