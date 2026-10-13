SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentable SoftwareONE-Anlage?

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SoftwareONE gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SoftwareONE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 477,327 SoftwareONE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.312,65 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 12.10.2026 auf 9,04 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,87 Prozent eingebüßt.

Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Anteils fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net