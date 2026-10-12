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SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stadler Rail
32.70 EUR 0.64 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Stadler Rail-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,79 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,053 Stadler Rail-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 30,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,61 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,61 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Stadler Rail eine Börsenbewertung in Höhe von 3,04 Mrd. CHF. Stadler Rail-Papiere wurden am 12.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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