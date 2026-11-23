Frühe Investition

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Stadler Rail-Papiers betrug an diesem Tag 40,62 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,462 Stadler Rail-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,15 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 20.11.2026 auf 30,12 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25,85 Prozent eingebüßt.

Stadler Rail erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. CHF. Stadler Rail-Anteile wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net