Performance im Blick

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem StarragTornos-Papier statt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Anteile betrug an diesem Tag 46,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,552 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 765,09 CHF, da sich der Wert einer StarragTornos-Aktie am 17.11.2026 auf 35,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,49 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 192,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net