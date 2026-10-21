SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Die StarragTornos-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die StarragTornos-Aktie bei 47,60 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,101 StarragTornos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (35,00 CHF), wäre die Investition nun 73,53 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26,47 Prozent verkleinert.
StarragTornos war somit zuletzt am Markt 190,18 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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