SPI-Wert Straumann-Aktie: Hätte sich eine Straumann-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Bei einem frühen Straumann-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Straumann-Papier an diesem Tag bei 94,60 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,571 Straumann-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 1.004,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,02 CHF belief. Mit einer Performance von +0,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Vontobel Research
|10.12.12
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