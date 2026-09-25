SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Straumann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Straumann-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Straumann-Anteile letztlich bei 38,53 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,957 Straumann-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.501,75 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 150,18 Prozent.
Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,51 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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