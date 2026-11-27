Rentable Straumann-Investition?

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Straumann-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Straumann-Papier an diesem Tag bei 93,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,695 Straumann-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.158,82 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 26.11.2026 auf 108,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,88 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 17,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net