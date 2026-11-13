SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

13.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Straumann-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Straumann-Anteile 204,10 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,996 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 5.254,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 107,25 CHF belief. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 5.254,78 CHF entspricht einer negativen Performance von 47,45 Prozent.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 17,03 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net