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SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Straumann von vor 5 Jahren angefallen

01.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Straumann-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Straumann Holding AG
84,50 CHF -2,90 CHF -3,32%
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Vor 5 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 130,45 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,666 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 647,76 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 30.04.2026 auf 84,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,22 Prozent abgenommen.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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