SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Straumann von vor 5 Jahren angefallen

Frühe Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Straumann-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 130,45 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,666 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 647,76 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 30.04.2026 auf 84,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,22 Prozent abgenommen.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 13,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net