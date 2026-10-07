SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,88 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 125,191 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers auf 119,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.010,46 CHF wert. Aus 10.000 CHF wurden somit 15.010,46 CHF, was einer positiven Performance von 50,10 Prozent entspricht.
Swiss Prime Site wurde am Markt mit 9,57 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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