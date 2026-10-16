SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 106,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,434 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.514,15 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 15.10.2026 auf 160,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 51,42 Prozent.
Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 636,69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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