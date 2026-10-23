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SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Thurgauer Kantonalbank-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Thurgauer Kantonalbank
170.00 EUR 2.00 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,25 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110,803 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.894,74 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 22.10.2026 auf 161,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 17.894,74 CHF entspricht einer Performance von +78,95 Prozent.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 637,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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finanzen.netSPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
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