SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 124,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,803 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers auf 158,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,91 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 623,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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