V-Zug-Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in V-Zug-Aktien gewesen.

Am 23.11.2023 wurden V-Zug-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 59,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,695 V-Zug-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 41,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,34 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,66 Prozent vermindert.

V-Zug-Anteile wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net