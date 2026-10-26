DAX 25.385 +0,8%ESt50 6.093 +0,4%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,63 -1,1%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.688 +0,7%Euro 1,1206 -0,0%Öl 115,0 -1,5%Gold 4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren V-Zug-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
V-Zug
43.40 EUR -0.25 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 170,068 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 40,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.913,27 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 30,87 Prozent verkleinert.

Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Den ersten Handelstag begann der V-Zug-Anteilsschein bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle V-Zug Aktie News

Werbung

V-Zug Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für V-Zug nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.