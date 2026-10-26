SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren V-Zug-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 170,068 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 40,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.913,27 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 30,87 Prozent verkleinert.
Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Den ersten Handelstag begann der V-Zug-Anteilsschein bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf V-Zug
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf V-Zug
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen