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Lukrative V-Zug-Anlage?

SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
V-Zug
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Heute vor 5 Jahren wurden V-Zug-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126,20 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,792 V-Zug-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 31,85 CHF, da sich der Wert einer V-Zug-Aktie am 30.10.2026 auf 40,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,15 Prozent verringert.

Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines V-Zug-Anteils lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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