SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Varia US Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Die Varia US Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Varia US Properties-Papier an diesem Tag bei 37,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,455 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 264,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 73,54 Prozent verkleinert.
Am Markt war Varia US Properties jüngst 101,19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Varia US Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varia US Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen