Langfristige Investition

Vor Jahren in Varia US Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Varia US Properties -Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Varia US Properties-Papier an diesem Tag bei 37,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,455 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 264,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 73,54 Prozent verkleinert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varia US Properties

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varia US Properties

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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