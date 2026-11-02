Lukrative Varia US Properties-Investition?

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren eingebracht

02.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Varia US Properties-Aktie bei 42,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Varia US Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,810 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 269,05 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 30.10.2026 auf 11,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,10 Prozent. Am Markt war Varia US Properties jüngst 114,39 Mio. CHF wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net