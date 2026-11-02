DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative Varia US Properties-Investition?

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Varia US Properties
11.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Varia US Properties-Aktie bei 42,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Varia US Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,810 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 269,05 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 30.10.2026 auf 11,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,10 Prozent.

Am Markt war Varia US Properties jüngst 114,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Varia US Properties Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Varia US Properties Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Varia US Properties nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.