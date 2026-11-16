SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Varia US Properties-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Varia US Properties-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,155 Varia US Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Varia US Properties-Papiers auf 11,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,70 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 43,30 Prozent.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich jüngst auf 111,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net