SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren eingefahren

Frühes Investment

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in VAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 79,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, befänden sich nun 12,579 VAT-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.452,83 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 09.10.2026 auf 672,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 745,28 Prozent angezogen.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net