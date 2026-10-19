SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren VAT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VAT-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die VAT-Aktie bei 338,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 29,586 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.011,83 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 16.10.2026 auf 608,80 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 18.011,83 CHF, was einer positiven Performance von 80,12 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von VAT belief sich jüngst auf 18,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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