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Vaudoise Versicherungen-Investition im Blick

SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vaudoise Versicherungen
790.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Vaudoise Versicherungen-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 618,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,181 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 732,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.844,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,45 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Vaudoise Versicherungen eine Marktkapitalisierung von 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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