SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Vetropack A-Investition?

Wer vor Jahren in Vetropack A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 36,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,717 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,15 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 13.11.2026 auf 19,56 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 388,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net