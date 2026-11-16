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Rentable Vetropack A-Investition?

SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vetropack A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vetropack Holding AG Act nom -A-
20.80 EUR -0.20 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 36,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,717 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,15 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 13.11.2026 auf 19,56 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,85 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 388,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Vetropack A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vetropack A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
29.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
22.06.12 Vetropack hold Vontobel Research
06.12.11 Vetropack hold Vontobel Research
30.11.11 Vetropack hold Vontobel Research

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