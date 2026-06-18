SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

VP Bank-Performance

Bei einem frühen VP Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

VP Bank -Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 11,820 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.042,55 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 22.06.2026 auf 88,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,26 Prozent angewachsen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf VP Bank

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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