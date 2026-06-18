SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen VP Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
VP Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 11,820 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.042,55 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 22.06.2026 auf 88,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,26 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 550,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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Nachrichten zu VP Bank
Analysen zu VP Bank
|Datum
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|Analyst
|28.08.2012
|Verwaltungs- und Privat-Bank neutral
|Sarasin Research
|06.08.2012
|Verwaltungs- und Privat-Bank neutral
|Sarasin Research
|01.07.2011
|Verwaltungs- und Privat-Bank reduce
|Vontobel Research
|16.03.2005
|VP Bank: Neutral
|Helvea
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