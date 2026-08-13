SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Anlage in VP Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 18.08.2023 wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,104 VP Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (91,50 CHF), wäre das Investment nun 100,99 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,99 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für VP Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 580,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.12
|Verwaltungs- und Privat-Bank neutral
|Sarasin Research
|06.08.12
|Verwaltungs- und Privat-Bank neutral
|Sarasin Research
|01.07.11
|Verwaltungs- und Privat-Bank reduce
|Vontobel Research
|16.03.05
|VP Bank: Neutral
|Helvea