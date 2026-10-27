SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VP Bank-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,901 VP Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 913,86 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 26.10.2026 auf 92,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,61 Prozent eingebüßt.
VP Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 580,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf VP Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VP Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen