SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die VP Bank-Aktie gebracht.
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Am 24.11.2016 wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 99,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 100,503 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.527,64 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 23.11.2026 auf 94,80 CHF belief. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 9.527,64 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,72 Prozent.
VP Bank war somit zuletzt am Markt 588,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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