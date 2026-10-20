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SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VP Bank-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VP Bank
99.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VP Bank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der VP Bank-Anteile betrug an diesem Tag 100,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,998 VP Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 93,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,59 Prozent verringert.

Am Markt war VP Bank jüngst 586,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
06.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
01.07.11 Verwaltungs- und Privat-Bank reduce Vontobel Research
16.03.05 VP Bank: Neutral Helvea

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