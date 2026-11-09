SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient

Frühes Investment

09.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen VZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VZ-Aktie betrug an diesem Tag 60,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in VZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,641 VZ-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 273,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 173,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VZ belief sich zuletzt auf 6,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net