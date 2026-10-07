SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investmentbeispiel

07.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 07.10.2016 wurde das Walliser Kantonalbank -Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75,40 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 220,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 120,82 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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