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Investmentbeispiel

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walliser Kantonalbank
176.00 EUR -1.00 EUR -0.56 %
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Am 07.10.2016 wurde das Walliser Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75,40 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 220,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 120,82 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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