SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 90,090 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 15.180,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,80 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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