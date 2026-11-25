SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 100,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,950 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie auf 156,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.552,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,22 Prozent.
Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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