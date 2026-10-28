SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,985 Walliser Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 167,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164,53 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,53 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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