SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,405 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.198,39 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 164,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 119,84 Prozent.
Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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