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Walliser Kantonalbank-Investment im Blick

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Walliser Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walliser Kantonalbank
177.00 EUR -2.00 EUR -1.12 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,405 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.198,39 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 03.11.2026 auf 164,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 119,84 Prozent.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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