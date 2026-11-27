SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xlife Sciences-Investment von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Die Xlife Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Xlife Sciences-Papier bei 17,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Xlife Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,714 Xlife Sciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,43 CHF, da sich der Wert eines Xlife Sciences-Papiers am 26.11.2026 auf 7,60 CHF belief. Mit einer Performance von -56,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Xlife Sciences-Wert an der Börse wurde auf 46,20 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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