SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Xlife Sciences-Aktie Anlegern gebracht.
Am 06.11.2023 wurde die Xlife Sciences-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,70 CHF. Bei einem Xlife Sciences-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,584 Xlife Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 23,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 77,00 Prozent vermindert.
Xlife Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,40 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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