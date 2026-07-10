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Lohnender Xlife Sciences-Einstieg?

SPI-Wert Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Xlife Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xlife Sciences AG
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Am 17.07.2023 wurden Xlife Sciences-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Xlife Sciences-Aktie bei 40,40 CHF. Bei einem Xlife Sciences-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 247,525 Xlife Sciences-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (17,60 CHF), wäre das Investment nun 4.356,44 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,44 Prozent eingebüßt.

Alle Xlife Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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