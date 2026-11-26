Langfristige Performance

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ypsomed-Aktien gewesen.

Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 185,53 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,901 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ypsomed-Papiers auf 438,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.619,26 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 136,19 Prozent.

Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net