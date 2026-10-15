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Lukrativer Ypsomed-Einstieg?

SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ypsomed AG
391.80 EUR 9.20 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ypsomed-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 252,50 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 39,604 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 367,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.558,42 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,58 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
02.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
01.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
06.06.12 Ypsomed hold Vontobel Research
24.05.12 Ypsomed hold Vontobel Research

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