SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer Ypsomed-Einstieg?

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ypsomed -Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 252,50 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 39,604 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 367,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.558,42 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,58 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ypsomed

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ypsomed

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung