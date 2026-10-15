SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ypsomed eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ypsomed-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 252,50 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 39,604 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 367,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.558,42 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,58 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Ypsomed eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ypsomed
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ypsomed
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen