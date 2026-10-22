SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ypsomed-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 5 Jahren wurden Ypsomed-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 149,13 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hat, hat nun 0,671 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 380,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 255,22 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 155,22 Prozent erhöht.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4,58 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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