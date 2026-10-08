SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor einem Jahr verdient

Ypsomed-Investmentbeispiel

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Ypsomed-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 332,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Ypsomed-Aktie investierten, hätten nun 3,008 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.092,33 CHF, da sich der Wert einer Ypsomed-Aktie am 07.10.2026 auf 363,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,23 Prozent gesteigert.

Ypsomed wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,44 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net