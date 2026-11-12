SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient

Rentable Ypsomed-Investition?

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Ypsomed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Ypsomed-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 260,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,385 Ypsomed-Aktien. Die gehaltenen Ypsomed-Papiere wären am 11.11.2026 159,23 CHF wert, da der Schlussstand 414,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 59,23 Prozent.

Ypsomed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net