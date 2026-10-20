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SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zehnder AG (A)
79.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zehnder A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,420 Zehnder A-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 104,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,55 Prozent angewachsen.

Zehnder A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 815,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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