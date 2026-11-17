Rentabler Zehnder A-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zehnder A-Investment verdienen können.

Am 17.11.2025 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zehnder A-Anteile bei 66,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,038 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 72,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.091,73 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 9,17 Prozent.

Zehnder A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 811,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net