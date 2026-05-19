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Rentables Zehnder A-Investment?

SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren verdient

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zehnder AG (A)
65,20 CHF 0,40 CHF 0,62%
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Am 26.05.2016 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,70 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investierten, hätten nun 2,398 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,40 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 22.05.2026 auf 64,80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 155,40 CHF entspricht einer Performance von +55,40 Prozent.

Zehnder A wurde am Markt mit 720,59 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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