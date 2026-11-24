Lohnender Zehnder A-Einstieg?

Bei einem frühen Zehnder A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2023 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 47,65 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 209,864 Zehnder A-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (74,10 CHF), wäre das Investment nun 15.550,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,51 Prozent gesteigert.

Zehnder A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 802,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net